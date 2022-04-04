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Не успел дебютировать в УПЛ. Ворскла отдала в аренду легионера в Швецию
До конца текущего сезона
Фото: oskfotboll.se
22-летний полузащитник "Ворсклы" Венсан Тилль будет выступать на правах аренды за шведский "Эребру".
Договор рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.
Хавбек сборной Люксембурга присоединился к "Ворскле" летом 2021 года. Футболист не успел дебютировать в официальных матчах за полтавчан из-за травмы. Брат Венсана Оливье Тилль, который также является игроком полтавской команды, перешел в аренду турецкий "Эюпспоп".
Напомним, что Венсан Тилль также выступал за французские команды "По", "Орлеан", "Mец". "Эребру" по итогам сезона-2021 вылетел во второй дивизион Швеции.
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