Не успел дебютировать в УПЛ. Ворскла отдала в аренду легионера в Швецию

22-летний полузащитник "Ворсклы" Венсан Тилль будет выступать на правах аренды за шведский "Эребру".

Договор рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек сборной Люксембурга присоединился к "Ворскле" летом 2021 года. Футболист не успел дебютировать в официальных матчах за полтавчан из-за травмы. Брат Венсана Оливье Тилль, который также является игроком полтавской команды, перешел в аренду турецкий "Эюпспоп".

Напомним, что Венсан Тилль также выступал за французские команды "По", "Орлеан", "Mец". "Эребру" по итогам сезона-2021 вылетел во второй дивизион Швеции.