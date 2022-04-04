Тренер Львова: Украинцы скорее умрут, но никогда не будут рабами

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился своими мыслями о войне Украины с российскими оккупантами.

"В Украине я увидел единую нацию. Для них эта война – как будто Великая Отечественная война для советского союза, людей объединяет общая цель – победить в этой войне. Меня поразило поведение украинских спортсменов. Футболист "Колоса" Андрей Богданов принял присягу, взял автомат и пошел на войну, есть другие примеры.

До войны украинцы особо не были объединены вокруг Зеленского. Но то, как он начал вести себя, когда началась война, все изменило! Казалось, ситуация критическая, надо бежать, а он говорит: "Нет, я буду сражаться с оружием в руках". И это передалось людям, нация стала объединяться вокруг Зеленского.