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Сидорчук и Беседин присоединились к тренировкам Динамо в Румынии

Премьер-лига
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Столичный клуб готовится к благотворительным матчам

Сидорчук и Беседин присоединились к тренировкам Динамо в Румынии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку в Румынии в рамках масштабного зарубежного турне в поддержку Украины.

К команде присоединились нападающий Артем Беседин и капитан команды Сергей Сидорчук, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что Беседин с начала войны находился в Испании, а Сидорчук уехал раньше в Румынию с женой и тремя детьми.

Одноклубники и персонал поздравили Сергея с рождением четвертого ребенка.

Также планируется, что 7 апреля первая команда поддержит коллег из юношеского состава, которые выйдут на поле стадиона "Джулешти" в Бухаресте в матче против лиссабонского "Спортинга" в рамках 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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