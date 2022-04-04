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Сидорчук и Беседин присоединились к тренировкам Динамо в Румынии
Столичный клуб готовится к благотворительным матчам
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" продолжает подготовку в Румынии в рамках масштабного зарубежного турне в поддержку Украины.
К команде присоединились нападающий Артем Беседин и капитан команды Сергей Сидорчук, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что Беседин с начала войны находился в Испании, а Сидорчук уехал раньше в Румынию с женой и тремя детьми.
Одноклубники и персонал поздравили Сергея с рождением четвертого ребенка.
Также планируется, что 7 апреля первая команда поддержит коллег из юношеского состава, которые выйдут на поле стадиона "Джулешти" в Бухаресте в матче против лиссабонского "Спортинга" в рамках 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
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