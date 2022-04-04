Сидорчук и Беседин присоединились к тренировкам Динамо в Румынии

"Динамо" продолжает подготовку в Румынии в рамках масштабного зарубежного турне в поддержку Украины.

К команде присоединились нападающий Артем Беседин и капитан команды Сергей Сидорчук, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что Беседин с начала войны находился в Испании, а Сидорчук уехал раньше в Румынию с женой и тремя детьми.

Одноклубники и персонал поздравили Сергея с рождением четвертого ребенка.

Также планируется, что 7 апреля первая команда поддержит коллег из юношеского состава, которые выйдут на поле стадиона "Джулешти" в Бухаресте в матче против лиссабонского "Спортинга" в рамках 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.