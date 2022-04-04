Юные футболисты Миная будут тренироваться на базе клуба Серии А

Из-за вторжения россии в Украину, игроки "Миная" U-13 будут тренироваться на базе Академии клуба Серии А – "Кальяри". Сегодня, 4 апреля, они отправились в Италию – сначала автобусом в Польшу, а оттуда самолетом на остров Сардиния.

Закарпатский клуб воспользовался приглашением итальянцев и отправил в Кальяри 25 человек – воспитанников Академии и ДЮСШ. С клубом Серии А удалось договориться об организации выезда благодаря усилиям координационного штаба УАФ в условиях военного положения в Закарпатской области и руководства ФК "Минай", а именно президента Валерия Пересоляка.

Юные футболисты будут не только тренироваться на базе местной Академии со сверстниками под руководством тренеров "Кальяри", но и проживать и учиться. В частности, будут учить также и итальянский язык. В общем, воспитанники будут проживать в достаточно комфортных условиях.