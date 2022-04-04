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Шахтер обустроил колледж для переселенцев во Львовской области
Донецкий клуб продолжает доставку гуманитарной помощи
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" отчитался о гуманитарных мероприятиях, которые структуры донецкого клуба проводят на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.
"Ежедневно сотрудники клубных структур участвуют в обеспечении бесперебойной работы центрального склада гуманитарной помощи Львовской области. За это время были разгружены десятки фур с гуманитарными товарами, отсортированы и упакованы сотни тонн грузов, которые отправились во многие города и села Украины, пострадавшие от военных действий.
Обустройство колледжа для переселенцев
Кроме того, специалисты клуба выполнили значительный объем работ по восстановлению систем электроснабжения в более чем 120 жилых и учебных помещениях аграрного колледжа в селе Вишня Львовской области, где временно разместились студенты одного из вузов Харькова.
Гуманитарные грузы продолжают поступать
"Шахтер" активно помогает Центру поддержки внутренне перемещенных лиц на "Арене Львов", куда прибывают переселенцы из разных регионов Украины. За последние дни приняты и обработаны несколько грузовых автомобилей с гуманитарными товарами от компании ДТЭК.
Целевая помощь нуждающимся
В течение недели сотрудники ФК "Шахтер" доставили гуманитарную помощь в 6 отдельных учреждений, специально обустроенных для временного проживания людей из пострадавших регионов Украины. Среди гуманитарных грузов постельные принадлежности, электроприборы, продукты питания, вода, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое", - говорится в сообщении клуба.
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