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Вслед за вингером Днепра-1. Ключевой опорник Ворсклы отправился в Нидерланды
Новая аренда для представителя УПЛ
ADO Den Haag
Очередной футболист украинского чемпионата на время покинул страну. Причина - война в Украине, которая была развязана рф.
Опорник "Ворсклы" Давид Пуцлин пополнил ряды нидерландского клуба "Ден Хааг", который играет во второй Эредевизии. Сделка - аренда до конца нынешнего сезона.
✍️ ADO Den Haag heeft David Puclin vastgelegd tot het einde van dit seizoen. De Kroatische middenvelder komt per direct over van het Oekraïense Vorskla Poltava. ⤵️— ADO Den Haag (@ADODenHaag) April 4, 2022
Хорват был ключевым футболистом в построениях Юрия Максимова. В первой части сезона он отыграл 16 игр и совершил два голевых действия (1+1). Его контракт с полтавчанами действителен до зимы 2022-го.
Отметим, что ранее "Ден Хааг" арендовал вингера "Днепра-1" Фелипе Пиреса. За всеми переходами военного временами вы можете следить
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