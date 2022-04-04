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Вслед за вингером Днепра-1. Ключевой опорник Ворсклы отправился в Нидерланды

Премьер-лига
(1 голосов)

Новая аренда для представителя УПЛ

Вслед за вингером Днепра-1. Ключевой опорник Ворсклы отправился в Нидерланды

ADO Den Haag

UA-Футбол
Новина українською

Очередной футболист украинского чемпионата на время покинул страну. Причина - война в Украине, которая была развязана рф.

Опорник "Ворсклы" Давид Пуцлин пополнил ряды нидерландского клуба "Ден Хааг", который играет во второй Эредевизии. Сделка - аренда до конца нынешнего сезона.

Хорват был ключевым футболистом в построениях Юрия Максимова. В первой части сезона он отыграл 16 игр и совершил два голевых действия (1+1). Его контракт с полтавчанами действителен до зимы 2022-го.

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Отметим, что ранее "Ден Хааг" арендовал вингера "Днепра-1" Фелипе Пиреса. За всеми переходами военного временами вы можете следить здесь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ден Хааг (Гаага) Давид Пуцлин
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