Вслед за вингером Днепра-1. Ключевой опорник Ворсклы отправился в Нидерланды

Очередной футболист украинского чемпионата на время покинул страну. Причина - война в Украине, которая была развязана рф.

Опорник "Ворсклы" Давид Пуцлин пополнил ряды нидерландского клуба "Ден Хааг", который играет во второй Эредевизии. Сделка - аренда до конца нынешнего сезона.

✍️ ADO Den Haag heeft David Puclin vastgelegd tot het einde van dit seizoen. De Kroatische middenvelder komt per direct over van het Oekraïense Vorskla Poltava. ⤵️ — ADO Den Haag (@ADODenHaag) April 4, 2022

Хорват был ключевым футболистом в построениях Юрия Максимова. В первой части сезона он отыграл 16 игр и совершил два голевых действия (1+1). Его контракт с полтавчанами действителен до зимы 2022-го.

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