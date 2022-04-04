Тренировочный комплекс "Шахтера" подвергся обстрелам во время боев под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпиона Украины.

Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один – в помещение с экипировкой. Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре возобновлен.

Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.



Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022

Напомним, что в ближайшее время "Шахтер" планирует получить разрешение для выезда за границу с целью проведения ряда товарищеских матчей.