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Тренировочный комплекс Шахтера подвергся обстрелам во время боев под Киевом
Два снаряда
Фото: ФК Шахтер
Тренировочный комплекс "Шахтера" подвергся обстрелам во время боев под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпиона Украины.
Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один – в помещение с экипировкой. Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре возобновлен.
Тренувальний комплекс «Шахтаря» зазнав обстрілів під час боїв під Києвом.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Rm3kMKmKdq— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp
Напомним, что в ближайшее время "Шахтер" планирует получить разрешение для выезда за границу с целью проведения ряда товарищеских матчей.
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