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Тренировочный комплекс Шахтера подвергся обстрелам во время боев под Киевом

Премьер-лига
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Два снаряда

Тренировочный комплекс Шахтера подвергся обстрелам во время боев под Киевом

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Тренировочный комплекс "Шахтера" подвергся обстрелам во время боев под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпиона Украины.

Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один – в помещение с экипировкой. Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре возобновлен.

Напомним, что в ближайшее время "Шахтер" планирует получить разрешение для выезда за границу с целью проведения ряда товарищеских матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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