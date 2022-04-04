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Без конкретной суммы. Бразильский клуб имеет первоочередное право выкупа хавбека Шахтера

Премьер-лига
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А ведь он сильно важен для де Дзерби

Без конкретной суммы. Бразильский клуб имеет первоочередное право выкупа хавбека Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Не так давно бразилец "Шахтера" Майкон отправился в Бразилию. Сделка рассчитана до зимы 2022-го года.

Однако есть ряд условностей. По данным Globo, если "Шахтер" получит предложение по Майкону летом, полузащитник может покинуть "Коринтианс". Он сам должен дать добро на переход.

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Правда, за бразильской стороной остается первоочередное право выкупа. Если "Коринтианс" повторит поступившее предложение, Майкон останется с ними на полноценной основе.

На счету Майкона первой половине сезона 26 матчей и две голевые передачи.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Коринтианс
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Источник:
      Globo

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