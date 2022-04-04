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Без конкретной суммы. Бразильский клуб имеет первоочередное право выкупа хавбека Шахтера
А ведь он сильно важен для де Дзерби
Фото: ФК Шахтер
Не так давно бразилец "Шахтера" Майкон отправился в Бразилию. Сделка рассчитана до зимы 2022-го года.
Однако есть ряд условностей. По данным Globo, если "Шахтер" получит предложение по Майкону летом, полузащитник может покинуть "Коринтианс". Он сам должен дать добро на переход.
Правда, за бразильской стороной остается первоочередное право выкупа. Если "Коринтианс" повторит поступившее предложение, Майкон останется с ними на полноценной основе.
На счету Майкона первой половине сезона 26 матчей и две голевые передачи.
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