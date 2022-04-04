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Суркис: Я даже не представляю, чтобы нормальный человек радовался награде, определенной в кабинетах

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевлян советует думать о более важных вещах

Суркис: Я даже не представляю, чтобы нормальный человек радовался награде, определенной в кабинетах

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свою точку зрения относительно украинского чемпионата, который был приостановлен из-за войны.

"Начинать в эти дни дискуссию относительно того, кто какое место занял в не доигранном чемпионате, совершенно неуместно. А на фоне того, что каждый день гибнут ни в чем невинные наши дети, матери, пожилые люди, остальные граждане, это вообще выглядит, я бы даже сказал как кощунство.

Война против Украины, которую начали нелюди из соседней страны, буквально ежеминутно приносит новые жертвы и разрушения на нашей земле. В эти нелегкие дни каждый из нас делает все, что может ради защиты Украины и победы над коварным врагом. Футбольный чемпионат прекращен и вряд ли будет его доиграть в ближайшем будущем. Клубы, участвовавшие в чемпионате, теперь испытывают совсем другие проблемы, среди которых место в таблице прерванного войной чемпионата находится чуть ли не на последнем месте. Теперь у нас у всех единственная задача – сохранить Украину от уничтожения агрессором.

Именно об этом думает каждый из нас. А не о том, медали какого сорта кому достанутся. Скажу откровенно: я даже не представляю, чтобы нормальный, моральный человек радовался награде, определенной в кабинетах чиновников или путем опроса. Уверен, что в нашей команде таковых нет. Надеюсь, что и в остальных командах так же.

Другое дело, что нужно думать, как сохранить наш футбол во время войны, как помочь защитникам нашей Родины, многочисленным беженцам и пострадавшим от рашистской агрессии. Вот этим мы занимаемся каждый день. А о незавершенном чемпионате будем думать уже после войны. Все вместе – и клубы, и футбольные институты в лице УАФ и премьер-лиги, и болельщики, и журналисты", – заявил Суркис.

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Ранее исполнительный директор УПЛ говорил, что все надеются доиграть сезон по спортивному принципу.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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