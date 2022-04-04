Полузащитник Шахтера считает, что сезон в УПЛ не будет доигран

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о психологическом состоянии во время войны, а также о том, будет ли доигран сезон.

"Все время, пока находился в Киеве, то не думал о футболе. Думал, как гарантировать безопасность семьи, как нам уехать, чтобы быть в безопасности. Потом, когда уже приехал во Львов, то стал больше думать о будущем, о футболе, что надо продолжать тренироваться.

Да, сейчас идет война, но я - профессиональный футболист. Мне нельзя терять время. Пытаюсь думать и об этом, но тяжело. Мы в "Шахтере" сейчас вообще тренируемся только индивидуально или если удается иногда с кем-то поиграть в футбол.

Думаю, этот сезон уже доигрывать не будут. По моему мнению, сейчас даже у многих команд не будет финансирования, и мне кажется, в ближайшем будущем футбола в Украине не будет", — заявил Георгий.