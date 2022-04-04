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Еще один в Польшу. Хавбек Мариуполя пополнил ряды Заглембе
Традиционно, до конца сезона
Фото: Zagłębie Sosnowiec
Еще один игрок "Мариуполя" отправился в аренду.
На этот раз речь идет о Никите Петермане, который пополнил ряды польской команды "Заглембе" Сосновец. Сделка до конца сезона. Новый коллектив украинца занимает 14-е место в первой лиге Польши.
Mykyta Peterman ????????wypożyczony do Zagłębia ❤️????????@_1liga_ @mariupolfc— Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) April 4, 2022
Szczegóły: https://t.co/IL6C80hbwR
В текуще сезоне на счету Петермана 14 матчей и один гол. Ровно столько же удалений.
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