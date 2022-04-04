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Еще один в Польшу. Хавбек Мариуполя пополнил ряды Заглембе

Премьер-лига
(1 голосов)

Традиционно, до конца сезона

Еще один в Польшу. Хавбек Мариуполя пополнил ряды Заглембе

Фото: Zagłębie Sosnowiec

UA-Футбол
Новина українською

Еще один игрок "Мариуполя" отправился в аренду.

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На этот раз речь идет о Никите Петермане, который пополнил ряды польской команды "Заглембе" Сосновец. Сделка до конца сезона. Новый коллектив украинца занимает 14-е место в первой лиге Польши.

В текуще сезоне на счету Петермана 14 матчей и один гол. Ровно столько же удалений.

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В статье: ФК Мариуполь Никита Петерман
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