Еще один в Польшу. Хавбек Мариуполя пополнил ряды Заглембе

Еще один игрок "Мариуполя" отправился в аренду.

На этот раз речь идет о Никите Петермане, который пополнил ряды польской команды "Заглембе" Сосновец. Сделка до конца сезона. Новый коллектив украинца занимает 14-е место в первой лиге Польши.

В текуще сезоне на счету Петермана 14 матчей и один гол. Ровно столько же удалений.