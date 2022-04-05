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Винисиус Тобиас: Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет

Премьер-лига
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Футболист прокомментировал свой переход из "Шахтера" в "Реал"

Винисиус Тобиас: Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет

Фото: instagram.com/vinicius_04ofc

Новина українською

Новичок "Реала" Винисиус Тобиас прокомментировал свой переход из донецкого "Шахтера".

"Несмотря на все трудности, я никогда не переставал мечтать. Я сделал мечту своей судьбой. И сегодня я могу сказать, что парень из Эрмелино Матараццо будет носить футболку самого большого клуба в мире.

Спасибо всем, кто меня поддерживал во все времена, особенно жене и своей семье. Я не могу не поблагодарить "Шахтер". Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет", — написал Винисиус в Instagram.

Напомним, Тобиас перешел в "Шахтер" зимой, прошел сборы с командой, но не успел дебютировать за донецкий клуб из-за войны в Украине.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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