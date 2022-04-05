Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус Тобиас: Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет
Футболист прокомментировал свой переход из "Шахтера" в "Реал"
Фото: instagram.com/vinicius_04ofc
Новичок "Реала" Винисиус Тобиас прокомментировал свой переход из донецкого "Шахтера".
"Несмотря на все трудности, я никогда не переставал мечтать. Я сделал мечту своей судьбой. И сегодня я могу сказать, что парень из Эрмелино Матараццо будет носить футболку самого большого клуба в мире.
Спасибо всем, кто меня поддерживал во все времена, особенно жене и своей семье. Я не могу не поблагодарить "Шахтер". Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет", — написал Винисиус в Instagram.
Напомним, Тобиас перешел в "Шахтер" зимой, прошел сборы с командой, но не успел дебютировать за донецкий клуб из-за войны в Украине.
Популярное сейчас
- Степаненко вместе с Динамо, разгром Арсенала, осечка Милана. Главные новости за 4 апреля
- Суркис: Я даже не представляю, чтобы нормальный человек радовался награде, определенной в кабинетах
- Реал вновь без тренера? Анчелотти под вопросом перед матчем Лиги Чемпионов
- Стало известно, где будет тренироваться Динамо. Луческу будет руководить командой
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО