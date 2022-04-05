Винисиус Тобиас: Желаю сил украинскому народу, который воюет

Новичок "Реала" Винисиус Тобиас прокомментировал свой переход из донецкого "Шахтера".

"Несмотря на все трудности, я никогда не переставал мечтать. Я сделал мечту своей судьбой. И сегодня я могу сказать, что парень из Эрмелино Матараццо будет носить футболку самого большого клуба в мире.

Спасибо всем, кто меня поддерживал во все времена, особенно жене и своей семье. Я не могу не поблагодарить "Шахтер". Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет", — написал Винисиус в Instagram.