Игрок Динамо вошел в топ-10 лучших молодых защитников Европы

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный попал в список лучших молодых футболистов Европы сезона 2021/22 по версии CIES. Украинец занял 6-е место среди лучших центрбеков. Первое место отдали хорвату Йошко Гвардиолу, выступающего за РБ "Лейпциг".

А также, футболист сборной Украины оказался на 21-м месте рейтинга всех игроков, обогнав звезду дортмундской "Боруссии" Джуда Биллингема и игрока "Баварии" Джамала Мусиалу. Возглавил топ Букайо Сака из "Арсенала".

Центр спортивных исследований брал в учет игроков из топ-32 лиг Европы, которые родились 24 марта 2001 года и позже, а также провели в текущем сезоне от тысячи минут в чемпионате. У Ильи, среди прочих качеств, выделили хорошую игру ногами, сообщает официальный сайт CIES.