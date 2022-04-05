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Ультрас Легии отказались поддерживать матч с Динамо из-за пророссийской позиции Суркисов
Фанаты польского клуба осудили владельцев украинского клуба
Фото: facebook.com/Sprawcy
Ультрас варшавской "Легии" Nieznani Sprawcy выступили с заявлением, в котором осудили владельцев киевского "Динамо" Игоря и Григория Суркиса, обвинив их в пророссийской позиции.
Фаната также заявили, что не будут поддерживать благотворительный матч "Легия" – "Динамо", который ранее анонсировал украинский клуб.
"В последние дни мы общались с фанатами "Динамо", которые обращались к нам в связи с предстоящим благотворительным матчем "Легия" – "Динамо". Они ценят нашу поддержку и благодарят за любую материальную помощь, которую постоянно получает воюющая Украина от нашего окружения.
Согласно предоставленным ими проверенным доказательствам и информации, владельцы "Динамо", братья Суркисы, всегда были пророссийскими и сотрудничали с российскими политиками и лоббистами. Григорий Суркис был членом запрещенной в Украине пророссийской политической партии. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на заявление Суркисов о помощи украинским больницам и детским домам, никаких доказательств какой-либо поддержки нет.
В связи с вышеизложенным мы решили не участвовать в этом матче. Обращаемся к руководству "Легии" с просьбой перечислить доход от этого матча на счет проверенного фонда, а не на счет владельцев Динамо, пророссийских братьев Суркисов.
Людей, которые собираются на матч, просим реагировать на каждую попытку вывесить черно-красные флаги из уважения к польской истории", – говорится в заявлении фанатов "Легии".
Напомним, благотворительный матч "Динамо" – "Легия" запланирован на 12 апреля в Варшаве.
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