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Ультрас Легии отказались поддерживать матч с Динамо из-за пророссийской позиции Суркисов

Премьер-лига
(1 голосов)

Фанаты польского клуба осудили владельцев украинского клуба

Ультрас Легии отказались поддерживать матч с Динамо из-за пророссийской позиции Суркисов

Фото: facebook.com/Sprawcy

Новина українською

Ультрас варшавской "Легии" Nieznani Sprawcy выступили с заявлением, в котором осудили владельцев киевского "Динамо" Игоря и Григория Суркиса, обвинив их в пророссийской позиции.

Фаната также заявили, что не будут поддерживать благотворительный матч "Легия" – "Динамо", который ранее анонсировал украинский клуб.

"В последние дни мы общались с фанатами "Динамо", которые обращались к нам в связи с предстоящим благотворительным матчем "Легия" – "Динамо". Они ценят нашу поддержку и благодарят за любую материальную помощь, которую постоянно получает воюющая Украина от нашего окружения.

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Согласно предоставленным ими проверенным доказательствам и информации, владельцы "Динамо", братья Суркисы, всегда были пророссийскими и сотрудничали с российскими политиками и лоббистами. Григорий Суркис был членом запрещенной в Украине пророссийской политической партии. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на заявление Суркисов о помощи украинским больницам и детским домам, никаких доказательств какой-либо поддержки нет.

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В связи с вышеизложенным мы решили не участвовать в этом матче. Обращаемся к руководству "Легии" с просьбой перечислить доход от этого матча на счет проверенного фонда, а не на счет владельцев Динамо, пророссийских братьев Суркисов.

Людей, которые собираются на матч, просим реагировать на каждую попытку вывесить черно-красные флаги из уважения к польской истории", – говорится в заявлении фанатов "Легии".

Напомним, благотворительный матч "Динамо" – "Легия" запланирован на 12 апреля в Варшаве.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
05.04.2022 в 10:46
Смотрите тут кроме суркисов есть ещё одно не законченное дело. А именно фанаты категорически против вывешивания красночерного флага столь популярного у нас в стране. Он у них далеко не в почете. Отношение у них к упа особенное.
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0
0
gulfstream
05.04.2022 в 10:25
Правильне рішення.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.04.2022 в 10:11
Мгагага, жрите, братья-барыги.
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0
-1
terber (ternopil)
05.04.2022 в 09:37
ще най луческу добавлять
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+1
0

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