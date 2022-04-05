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Буряк: Президент УЕФА звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист надеется доиграть чемпионат Украины

Буряк: Президент УЕФА звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе

Новина українською

Известный украинский тренер и футболист Леонид Буряк высказался по поводу возможного возобновления сезона УПЛ.

"Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе.

Но как это сделать… Надо садиться специалистам и думать. Никто не знает, насколько затянется война, каждый день вносит изменения", - сказал Буряк.

Из-за вторжения российских захватчиков в Украину розыгрыш УПЛ был поставлен на паузу на неопределенный срок. На момент приостановления чемпионата лидировал "Шахтер". На втором месте находится "Динамо", третья позиция у "Днепра-1".

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В статье: Леонид Буряк
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Источник:
fanday

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