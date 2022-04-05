Буряк: Президент УЕФА звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе

Известный украинский тренер и футболист Леонид Буряк высказался по поводу возможного возобновления сезона УПЛ.

"Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе.

Но как это сделать… Надо садиться специалистам и думать. Никто не знает, насколько затянется война, каждый день вносит изменения", - сказал Буряк.