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Буряк: Президент УЕФА звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе
Специалист надеется доиграть чемпионат Украины
Известный украинский тренер и футболист Леонид Буряк высказался по поводу возможного возобновления сезона УПЛ.
"Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе.
Но как это сделать… Надо садиться специалистам и думать. Никто не знает, насколько затянется война, каждый день вносит изменения", - сказал Буряк.
Из-за вторжения российских захватчиков в Украину розыгрыш УПЛ был поставлен на паузу на неопределенный срок. На момент приостановления чемпионата лидировал "Шахтер". На втором месте находится "Динамо", третья позиция у "Днепра-1".
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