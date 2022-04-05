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Голкипер Шахтера отреагировал на обстрел тренировочной базы рашистами
Комплекс расположен неподалеку от Киева
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин отреагировал новость о попадании снарядов, выпущенных рашистами, на тренировочный поле донецкого клуба под Киевом.
"Это тоже военный объект? Конечно, эти фото не идут в сравнение с разбомбленными домами, но нет смысла играть в игру: "У кого хуже".
Такого не должно быть. Не укладывается в голове. Чтобы наводить порядок где-то вне, нужно сначала навести порядок в своей голове. Все есть и будет", — написал Трубин в своем Instagram.
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