УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Шахтера отреагировал на обстрел тренировочной базы рашистами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Шахтера отреагировал на обстрел тренировочной базы рашистами

Премьер-лига
(1 голосов)

Комплекс расположен неподалеку от Киева

Голкипер Шахтера отреагировал на обстрел тренировочной базы рашистами

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин отреагировал новость о попадании снарядов, выпущенных рашистами, на тренировочный поле донецкого клуба под Киевом.

Читайте такжеТренировочный комплекс Шахтера подвергся обстрелам во время боев под Киевом

"Это тоже военный объект? Конечно, эти фото не идут в сравнение с разбомбленными домами, но нет смысла играть в игру: "У кого хуже".

Такого не должно быть. Не укладывается в голове. Чтобы наводить порядок где-то вне, нужно сначала навести порядок в своей голове. Все есть и будет", — написал Трубин в своем Instagram.

Голкипер Шахтера отреагировал на обстрел тренировочной базы рашистами - изображение 1
Скриншот: instagram.com/anatoliytrubin81
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...