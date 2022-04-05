Динамо готовится к игре с Легией. Тренировку посетил другой футболист Шахтера

"Динамо" продолжает подготовку в Румынии в рамках масштабного зарубежного турне в поддержку Украины.

Команде необходимо очень быстро набрать прежнюю форму, поскольку уже через неделю динамовцы отправятся в Варшаву на первый благотворительный матч против "Легии".

На крайней тренировке не обошлось без сюрпризов – к киевлянам прибыл лидер донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, которому руководство "Динамо" совместно с тренерским штабом любезно согласились предоставить возможность тренироваться с командой. Президент клуба неоднократно отмечал, что сейчас, во время ужасной войны, футболистов нельзя делить на своих и чужих, поэтому Степаненко сможет работать с киевской командой столько, сколько понадобится.

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На тренировку динамовцев в качестве зрителя приехал посмотреть и поздороваться с партнерами по сборной и другой футболист "Шахтера" Сергей Кривцов. Он в тренировочном процессе не участвовал, поскольку проходит восстановление после перелома ноги.

Но главным гостем занятия стал экс-полузащитник "бело-синих" и сборной Румынии Флорин Чернат, которого опытные болельщики киевлян помнят по выступлениям за "Динамо" с 2001 по 2009 год. Фло, как его по-прежнему называют в коллективе, душевно пообщался с персоналом, тренерским штабом и коллективом команды. Особо не хотел отпускать экс-динамовца Денис Бойко, с которым Чернат разговаривал и до, и после тренировки.