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Луческу: Текущий чемпионат Украины не возобновится - это невозможно
Наставник "Динамо" отметил важность благотворительного турне
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ближайших планах команды.
"Я хотел бы быть на футбольном поле, играть в чемпионате, но это невозможно. Нахождение игроков здесь – определенный позитив, это поможет им подготовиться к следующим матчам.
Наши спарринги также состоятся по гуманитарным причинам – более 4 миллионов украинцев уехали из страны. И мы помогаем многим из них. Наши матчи помогут собрать деньги, но тоже это престижно, поэтому игроки должны быть хорошо готовы.
Текущий чемпионат не возобновится, потому что это невозможно. На базе в Киеве есть наши работники", – сказал Луческу в интервью румынским СМИ.
Напомним, что в рамках первого матча благотворительного турне "Динамо" сыграет с "Легией". Встреча запланирована на 12 апреля в Варшаве.
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