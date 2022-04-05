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Луческу: Текущий чемпионат Украины не возобновится - это невозможно

Премьер-лига
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Наставник "Динамо" отметил важность благотворительного турне

Луческу: Текущий чемпионат Украины не возобновится - это невозможно

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ближайших планах команды.

"Я хотел бы быть на футбольном поле, играть в чемпионате, но это невозможно. Нахождение игроков здесь – определенный позитив, это поможет им подготовиться к следующим матчам.

Наши спарринги также состоятся по гуманитарным причинам – более 4 миллионов украинцев уехали из страны. И мы помогаем многим из них. Наши матчи помогут собрать деньги, но тоже это престижно, поэтому игроки должны быть хорошо готовы.

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Текущий чемпионат не возобновится, потому что это невозможно. На базе в Киеве есть наши работники", – сказал Луческу в интервью румынским СМИ.

Напомним, что в рамках первого матча благотворительного турне "Динамо" сыграет с "Легией". Встреча запланирована на 12 апреля в Варшаве.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
digisport.ro

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