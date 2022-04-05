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Игрок Шахтера: После вторжения россии решил перейти на украинский язык

Премьер-лига
(4 голосов)

Правильное решение

Игрок Шахтера: После вторжения россии решил перейти на украинский язык

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в эксклюзивном комментарии для Футбол NEWS высказался о войне Украины против российских оккупантов.

"До начала вторжения россии я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство.

Стараюсь поддерживать форму всеми возможными способами. Занимаюсь дома и иногда выхожу с друзьями поиграть в футбол, чтобы совсем не забыть, что такое мяч. Каждый день поддерживаю связь со своими друзьями и партнерами по команде. Это Мудрик, Судаков, Бондарь, Трубин. Узнаем, у кого какая ситуация в городе. Даже не могу вообразить, каким будет украинский футбол после войны. Но скажу, что все мысли на этот счет отошли на второй план. Трудно думать о футболе, когда ты знаешь, что каждый день погибают люди.

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Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, буду почаще делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Ведь мы поняли, что нужно ценить каждую минуту мирного неба над головой.

Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова "я - украинец" будут звучать по всему миру по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу победу и нашу армию. Победа обязательно будет за нами", – сказал Бондаренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.04.2022 в 17:07
Молодець.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2022 в 16:17
Артём, у нас проблемы не с языком а с россиянами...
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0
-3

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