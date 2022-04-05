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В качестве уплаты долга. Один из лидеров Шахтера может оказаться в Бенфике

Премьер-лига
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Неожиданная ситуация

В качестве уплаты долга. Один из лидеров Шахтера может оказаться в Бенфике

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время бразилец "Шахтера" Додо может отправиться в чемпионат Португалии. Об этом передают зарубежные СМИ.

Читайте такжеБез конкретной суммы. Бразильский клуб имеет первоочередное право выкупа хавбека Шахтера

Правый фулбек может продолжить карьеру в "Бенфике". "Горняки" все еще должны лиссабонцам порядка 16 миллионов за переход Педриньо, а потому трансфер Додо может стать компромиссным вариантом. Его оценивают в 20 миллионов.

Додо был одним из лидеров "Шахтера" в первой части сезона. Он провел больше всех минут на поле, а его голевые свершения равны четырем ассистам.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Додо Педриньо
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