В качестве уплаты долга. Один из лидеров Шахтера может оказаться в Бенфике

В ближайшее время бразилец "Шахтера" Додо может отправиться в чемпионат Португалии. Об этом передают зарубежные СМИ.

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Правый фулбек может продолжить карьеру в "Бенфике". "Горняки" все еще должны лиссабонцам порядка 16 миллионов за переход Педриньо, а потому трансфер Додо может стать компромиссным вариантом. Его оценивают в 20 миллионов.

????Dodo abordado



Dodo foi recentemente abordado pelo Benfica!

De relembrar que o Shaktar ainda deve 16M ao Benfica e que o Dodo já esteve cá em Portugal no Vitória Guimarães na Época 18/19 ????



Neres mais provável mas a possível vinda de Dodo também está em cima da mesa! pic.twitter.com/02OSKilcyY — Benfica Transfers???????? (@BenficaNews1904) April 3, 2022

Додо был одним из лидеров "Шахтера" в первой части сезона. Он провел больше всех минут на поле, а его голевые свершения равны четырем ассистам.