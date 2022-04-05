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В качестве уплаты долга. Один из лидеров Шахтера может оказаться в Бенфике
Неожиданная ситуация
Фото: ФК Шахтер
В ближайшее время бразилец "Шахтера" Додо может отправиться в чемпионат Португалии. Об этом передают зарубежные СМИ.
Правый фулбек может продолжить карьеру в "Бенфике". "Горняки" все еще должны лиссабонцам порядка 16 миллионов за переход Педриньо, а потому трансфер Додо может стать компромиссным вариантом. Его оценивают в 20 миллионов.
????Dodo abordado— Benfica Transfers???????? (@BenficaNews1904) April 3, 2022
Dodo foi recentemente abordado pelo Benfica!
De relembrar que o Shaktar ainda deve 16M ao Benfica e que o Dodo já esteve cá em Portugal no Vitória Guimarães na Época 18/19 ????
Neres mais provável mas a possível vinda de Dodo também está em cima da mesa! pic.twitter.com/02OSKilcyY
Додо был одним из лидеров "Шахтера" в первой части сезона. Он провел больше всех минут на поле, а его голевые свершения равны четырем ассистам.
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