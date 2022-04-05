Арендованный в аренду. Хавбек Вереса отправился в Швецию

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Полузащитник "Вереса" Владислав Крейда отправился в шведский клуб "Скёвде АИК". Он играет во втором дивизионе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Загвоздка в том, что в ровенский клуб Владислав также прибыл на правах арендованного футболиста. Его права принадлежат эстонской "Флоре". "Вересу" он будет принадлежать до зимы 2022-го.

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Отметим, что ровенчане имеют право первоочередного выкупа Крейды.