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Арендованный в аренду. Хавбек Вереса отправился в Швецию

Премьер-лига
(1 голосов)

В Украину прибыл только зимой

Арендованный в аренду. Хавбек Вереса отправился в Швецию

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Продолжаем следить за украинским трансферами времен войны.

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Полузащитник "Вереса" Владислав Крейда отправился в шведский клуб "Скёвде АИК". Он играет во втором дивизионе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Загвоздка в том, что в ровенский клуб Владислав также прибыл на правах арендованного футболиста. Его права принадлежат эстонской "Флоре". "Вересу" он будет принадлежать до зимы 2022-го.

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Отметим, что ровенчане имеют право первоочередного выкупа Крейды.

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В статье: Верес (Ровно) Владислав Крейда
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Источник:
НК Верес

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