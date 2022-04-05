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Арендованный в аренду. Хавбек Вереса отправился в Швецию
В Украину прибыл только зимой
Фото: НК Верес
Продолжаем следить за украинским трансферами времен войны.
Полузащитник "Вереса" Владислав Крейда отправился в шведский клуб "Скёвде АИК". Он играет во втором дивизионе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Загвоздка в том, что в ровенский клуб Владислав также прибыл на правах арендованного футболиста. Его права принадлежат эстонской "Флоре". "Вересу" он будет принадлежать до зимы 2022-го.
Отметим, что ровенчане имеют право первоочередного выкупа Крейды.
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