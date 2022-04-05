"Какие могут быть льготы?". Гендиректор Черноморца - о разрешении Шахтеру и Динамо покинуть Украину

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра высказался о том, что "Шахтеру" и "Динамо" разрешили покинуть Украину для проведения товарищеских матчей.

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"Я негативно отношусь к этой ситуации. В стране идет война, мы защищаем Украину. Весь народ объединился и работает на то, чтобы выгнать врага. Какие могут быть льготы? Что за выборочная система? Кто-то имеет право выезжать, кто-то – нет. Давайте всех тогда выпустим, кто хочет убежать или уехать (не знаю, как правильно назвать).

Мне кажется сейчас не время, чтобы покидать страну. Наоборот, нужно быть едиными и работать на победу. Украина должна быть свободна. Только тогда можно ездить тренироваться, готовиться к каким-то чемпионатам, участию в Лиге чемпионов и так далее. А сейчас к чему тренироваться? А если, не дай бог, все пойдет не так, как мы хотим? Тренировки ради тренировок, для чего это надо?

Многие говорят, что мы будем зарабатывать деньги для армии выставочными матчами. Интересно будет на это посмотреть. Я не думаю, что участие в таких играх принесет армии какие-то глобальные деньги. У меня другое видение это ситуации. Я сторонник того, чтобы мы сначала навели порядок, убрали врага, а потом уже во имя мира и людей начали проводить футбольные матчи.

Разрешили ли бы более скромным клубам покинуть Украину? Я вообще об этом не думаю. У меня голова сейчас забита другим. Я пытаюсь помогать вооруженным силам, территориальной обороне, работать над обеспечением правопорядка в Одессе вместе с полицией.

Футбол – это игра для мирного времени. Когда будет мир, тогда будем играть в футбол. Если мира не будет, то и футбола долго не будет. Сейчас надо спасти страну, чтобы не было такого, как было в Чернигове, Мариуполе, Сумах, Буче, Ирпене и так далее. Там сейчас не до футбола", - заявил Мисюра в интервью FanDay.