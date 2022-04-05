Золото - Шахтеру, серебро - Динамо, а кубок нужно доиграть. Игорь Цыганык - об окончании сезона УПЛ

Известный телеведущий и эксперт Игорь Цыганык высказался о возможном завершении УПЛ.

"Не думаю, что сейчас важно, кто станет чемпионом. Главное, правильно все сделать. ФИФА и УЕФА признают результаты, если сыграно больше половины туров. У нас сыграно 18. Надо останавливать УПЛ на таком уровне, признавать чемпионом "Шахтер", серебряным призером "Динамо", бронзовым - "Днепр-1", и далее по турнирной таблице.

Вот кубок надо доиграть, если будет более спокойная ситуация. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал – это семь матчей. Их можно сыграть за несколько дней.

У нас по регламенту запрещено играть за границей. Я понимаю, что можно изменить регламент при форс-мажорных обстоятельствах, но я против. Матчи Кубка можно сыграть, например, во Львове при более спокойной ситуации.

Вообще было бы классно один четвертьфинал сыграть во Львове, второй - в Хмельницком, третий - в Тернополе, четвертый - в Виннице. Дай бог, чтобы к этим городам присоединились Одесса, Киев, Харьков", – рассказал Цыганык в интервью FanDay.

Отметим, что на момент остановки УПЛ "Шахтер" опережал "Динамо" на два балла. В апреле они должны были провести очный матч.