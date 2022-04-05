Суркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ближайшую игру киевского "Динамо" в рамках старта большого количества товарищеских матчей.

"Матч с "Легией" - это важное событие. Не принимая во внимание спортивную составляющую, мы говорим о серьезной помощи нашей стране, о привлечении внимания к происходящему в Украине и еще одном дружеском шаге с польской стороны.

От себя лично и от всего футбольного клуба "Динамо" я благодарю своих коллег из "Легии", а также всех, кто причастен к организации этого матча. Уверен, что это будет отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе", - цитирует Суркиса сайт "Динамо".

Матч "Динамо" - "Легия" состоится 12-го апреля.