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Суркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе

Премьер-лига
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Суркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ближайшую игру киевского "Динамо" в рамках старта большого количества товарищеских матчей.

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"Матч с "Легией" - это важное событие. Не принимая во внимание спортивную составляющую, мы говорим о серьезной помощи нашей стране, о привлечении внимания к происходящему в Украине и еще одном дружеском шаге с польской стороны.

От себя лично и от всего футбольного клуба "Динамо" я благодарю своих коллег из "Легии", а также всех, кто причастен к организации этого матча. Уверен, что это будет отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе", - цитирует Суркиса сайт "Динамо".

Матч "Динамо" - "Легия" состоится 12-го апреля.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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