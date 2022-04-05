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Де Дзерби интересуются три клуба из Франции. Итальянец рассчитывает остаться в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако будущее слишком туманно

Де Дзерби интересуются три клуба из Франции. Итальянец рассчитывает остаться в Шахтере

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Будущее Роберто де Дзерби в "Шахтере" остается туманным. Он не разорвал контракт с клубом, однако о перспективах сотрудничества говорить непросто. Причина - война на территории Украины.

Итальянцу нравится работать с "горняками". Остаться с "Шахтером" в трудный момент - его профессиональный выбор, основанный на убеждении, что он может привнести свое представление о футболе и слить его с ДНК донецкого клуба.

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Однако нет гарантий, что он все же не пойдет работать в другую команду. Ситуацией планируют воспользоваться три французских клуба - "Марсель", "Монако" и "Лион". По данным Calciomercato, они не против пригласить алленаторе к себе.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021-го. Под его руководством дончане взяли Суперкубок, ушли зимовать на первом месте, однако параллельно провалились в Лиге Чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Calciomercato

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