Де Дзерби интересуются три клуба из Франции. Итальянец рассчитывает остаться в Шахтере

Будущее Роберто де Дзерби в "Шахтере" остается туманным. Он не разорвал контракт с клубом, однако о перспективах сотрудничества говорить непросто. Причина - война на территории Украины.

Итальянцу нравится работать с "горняками". Остаться с "Шахтером" в трудный момент - его профессиональный выбор, основанный на убеждении, что он может привнести свое представление о футболе и слить его с ДНК донецкого клуба.

Однако нет гарантий, что он все же не пойдет работать в другую команду. Ситуацией планируют воспользоваться три французских клуба - "Марсель", "Монако" и "Лион". По данным Calciomercato, они не против пригласить алленаторе к себе.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021-го. Под его руководством дончане взяли Суперкубок, ушли зимовать на первом месте, однако параллельно провалились в Лиге Чемпионов.