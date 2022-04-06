Цыганков: Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом

Вингер киевского "Динамо"и сборной Украины Виктор Цыганков поделился своими эмоциями от войны, которую против нашей страны развязали российские захватчики.

"Скучаю по мирному, спокойному и целому Киеву и всей Украине, как и каждый украинец. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом и он станет еще прекраснее. Слава Украине!", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.