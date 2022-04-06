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Цыганков: Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом

Премьер-лига
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Вингер "Динамо" эмоционально высказался о войне

Цыганков: Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом

Новина українською

Вингер киевского "Динамо"и сборной Украины Виктор Цыганков поделился своими эмоциями от войны, которую против нашей страны развязали российские захватчики.

"Скучаю по мирному, спокойному и целому Киеву и всей Украине, как и каждый украинец. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом и он станет еще прекраснее. Слава Украине!", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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