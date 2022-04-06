Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом
Вингер "Динамо" эмоционально высказался о войне
Вингер киевского "Динамо"и сборной Украины Виктор Цыганков поделился своими эмоциями от войны, которую против нашей страны развязали российские захватчики.
"Скучаю по мирному, спокойному и целому Киеву и всей Украине, как и каждый украинец. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом и он станет еще прекраснее. Слава Украине!", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ООС сообщает о суточных достижениях: куча подбитой вражеской техники
- Цыганык: Если Ракицкий подходит Петракову, то он должен быть в сборной
- Золото - Шахтеру, серебро - Динамо, а кубок нужно доиграть. Игорь Цыганык - об окончании сезона УПЛ
- Тарас Степаненко тренируется с Динамо
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...