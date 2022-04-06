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"Ради Украины и своего народа". Мотивационная речь Луческу игрокам Динамо
Наставник киевлян произнес эмоциональную речь на тренировке
Фото: ФК Динамо
"Динамо" Динамо продолжает подготовку к благотворительным матчам в Румынии. Главный тренер киевлян Мирча Луческу перед тренировкой напомнил своим подопечным, что у них есть прямые обязательства перед украинским народом.
"Если украинские солдаты героически сражаются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа!" Они (соперники по благотворительным матчам) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов!" – сказал Луческу.
Также отмечается, что сегодня к команде присоединится и хорватский тренер "Динамо" Огнен Вукоевич, которому разрешено было отсутствовать в первые дни работы в связи с международным турниром в Дубае, где участвовала хорватская сборная U-20 под его руководством.
Напомним, что в рамках первого матча благотворительного турне "Динамо" сыграет с "Легией". Встреча запланирована на 12 апреля в Варшаве.
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