"Ради Украины и своего народа". Мотивационная речь Луческу игрокам Динамо

"Динамо" Динамо продолжает подготовку к благотворительным матчам в Румынии. Главный тренер киевлян Мирча Луческу перед тренировкой напомнил своим подопечным, что у них есть прямые обязательства перед украинским народом.

"Если украинские солдаты героически сражаются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа!" Они (соперники по благотворительным матчам) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов!" – сказал Луческу.

Также отмечается, что сегодня к команде присоединится и хорватский тренер "Динамо" Огнен Вукоевич, которому разрешено было отсутствовать в первые дни работы в связи с международным турниром в Дубае, где участвовала хорватская сборная U-20 под его руководством.

Напомним, что в рамках первого матча благотворительного турне "Динамо" сыграет с "Легией". Встреча запланирована на 12 апреля в Варшаве.