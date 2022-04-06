УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Ради Украины и своего народа". Мотивационная речь Луческу игрокам Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ради Украины и своего народа". Мотивационная речь Луческу игрокам Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян произнес эмоциональную речь на тренировке

"Ради Украины и своего народа". Мотивационная речь Луческу игрокам Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" Динамо продолжает подготовку к благотворительным матчам в Румынии. Главный тренер киевлян Мирча Луческу перед тренировкой напомнил своим подопечным, что у них есть прямые обязательства перед украинским народом.

"Если украинские солдаты героически сражаются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа!" Они (соперники по благотворительным матчам) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов!" – сказал Луческу.

Также отмечается, что сегодня к команде присоединится и хорватский тренер "Динамо" Огнен Вукоевич, которому разрешено было отсутствовать в первые дни работы в связи с международным турниром в Дубае, где участвовала хорватская сборная U-20 под его руководством.

Напомним, что в рамках первого матча благотворительного турне "Динамо" сыграет с "Легией". Встреча запланирована на 12 апреля в Варшаве.

Читайте такжеСуркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...