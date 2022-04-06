Официально: Цитаишвили продолжит карьеру в Польше

Фланговый полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили будет играть на правах аренды в чемпионате Польши.

21-летний грузин стал игроком польской "Вислы" из города Краков. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт команды.

Первую половину сезона Цитаишвили отыграл в аренде за одесский "Черноморец". В составе моряков он провел 13 поединков и забил 1 гол. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.

"Висла" на данный момент идет на16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 очков за 27 поединков.