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Официально: Цитаишвили продолжит карьеру в Польше

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Аренда до конца текущего сезона

Официально: Цитаишвили продолжит карьеру в Польше

Фото: wisla.krakow.pl/ Автор - B. Ziółkowski

Новина українською

Фланговый полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили будет играть на правах аренды в чемпионате Польши.

21-летний грузин стал игроком польской "Вислы" из города Краков. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт команды.

Первую половину сезона Цитаишвили отыграл в аренде за одесский "Черноморец". В составе моряков он провел 13 поединков и забил 1 гол. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.

"Висла" на данный момент идет на16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 очков за 27 поединков.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК Висла

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.04.2022 в 14:35
Гио это не твоя команда --ждём в ЧО
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