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Официально: Цитаишвили продолжит карьеру в Польше
Аренда до конца текущего сезона
Фото: wisla.krakow.pl/ Автор - B. Ziółkowski
Фланговый полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили будет играть на правах аренды в чемпионате Польши.
21-летний грузин стал игроком польской "Вислы" из города Краков. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт команды.
Первую половину сезона Цитаишвили отыграл в аренде за одесский "Черноморец". В составе моряков он провел 13 поединков и забил 1 гол. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.
"Висла" на данный момент идет на16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 очков за 27 поединков.
???????? ➡️ ???????? | ???? ????????????— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 6, 2022
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