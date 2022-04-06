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Судаков: Украинцем важно сплотиться всей страной

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтера" призывает украинцев объединиться

Судаков: Украинцем важно сплотиться всей страной

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который занимается волонтерством на Арене Львов, высказал свое мнение, что сегодня является главным залогом успеха для Украины.

"Сейчас всем очень тяжело. Главное - помогать друг другу. Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться всей страной, и тогда в этой войне будет один победитель", — сказал Судаков в комментарии для Футбол NEWS.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ТК Футбол

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