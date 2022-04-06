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Судаков: Украинцем важно сплотиться всей страной
Хавбек "Шахтера" призывает украинцев объединиться
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который занимается волонтерством на Арене Львов, высказал свое мнение, что сегодня является главным залогом успеха для Украины.
"Сейчас всем очень тяжело. Главное - помогать друг другу. Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться всей страной, и тогда в этой войне будет один победитель", — сказал Судаков в комментарии для Футбол NEWS.
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Источник:ТК Футбол
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