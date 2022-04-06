Судаков: Украинцем важно сплотиться всей страной

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который занимается волонтерством на Арене Львов, высказал свое мнение, что сегодня является главным залогом успеха для Украины.

"Сейчас всем очень тяжело. Главное - помогать друг другу. Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться всей страной, и тогда в этой войне будет один победитель", — сказал Судаков в комментарии для Футбол NEWS.