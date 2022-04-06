Легия передаст средства от игры с Динамо на счёт украинского посольства

Польская "Легия" сообщила, что дополнительные средства, вырученные от товарищеского матча с «Динамо", передаст посольству Украины в Варшаве.

"Организация матча – это очень большой вызов для нашего клуба как с точки зрения плотного графика команды, так и с точки зрения принятия на себя всех материально-технических и организационных вопросов, связанных с матчем. Однако, имея в виду благородство акции, мы добросовестно приступили к этой нелегкой задаче. Это продолжение мер клуба и фонда Легия для помощи людям из Украины.

Кроме символического значения матча, мы также заботимся о реальной поддержке людей, пострадавших от войны. Подготовленные фондом сборы и аукционы поддержат цель акции, а дополнительные средства "Легия" и его благотворительный фонд перечислят на счет Посольства Украины в Варшаве.

Бенефициарами будут организации, поддерживающие внутренних переселенцев. Людей, которые были вынуждены бежать от прямых боевых действий россии, но остались в Украине", – говорится в пресс-службе польского клуба.