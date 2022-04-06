Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легия передаст средства от игры с Динамо на счёт украинского посольства
Суркисы ничего не получат
Польская "Легия" сообщила, что дополнительные средства, вырученные от товарищеского матча с «Динамо", передаст посольству Украины в Варшаве.
"Организация матча – это очень большой вызов для нашего клуба как с точки зрения плотного графика команды, так и с точки зрения принятия на себя всех материально-технических и организационных вопросов, связанных с матчем. Однако, имея в виду благородство акции, мы добросовестно приступили к этой нелегкой задаче. Это продолжение мер клуба и фонда Легия для помощи людям из Украины.Читайте такжеСуркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе
Кроме символического значения матча, мы также заботимся о реальной поддержке людей, пострадавших от войны. Подготовленные фондом сборы и аукционы поддержат цель акции, а дополнительные средства "Легия" и его благотворительный фонд перечислят на счет Посольства Украины в Варшаве.
Бенефициарами будут организации, поддерживающие внутренних переселенцев. Людей, которые были вынуждены бежать от прямых боевых действий россии, но остались в Украине", – говорится в пресс-службе польского клуба.
Матч "Легия" - "Динамо" состоится во вторник, 12 апреля, в Варшаве.
Напомним, ранее ультрас польского клуба призвали не перечислять доход от матча с "Динамо" на счета братьев Суркисов, обвинив их в пророссийской позиции.
Популярное сейчас
- Потерь нет. ВИДЕО, как в российском Михайловске появилась аллея свежих могил десантников
- "В любом другом случае – мы вас просто будем резать". Воин ВСУ передал оркам эффектное послание
- Конец эры и американская революция или же продолжение сказки в Лиге Европы? Что ждет Аталанту?
- Игрок Шахтера: После вторжения россии решил перейти на украинский язык
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 22:26 Украинские Суркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе
- 09:11 Украинские Ультрас Легии отказались поддерживать матч с Динамо из-за пророссийской позиции Суркисов
- 00:11 Украинские Динамо сыграет первый благотворительный матч в Варшаве