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Легия передаст средства от игры с Динамо на счёт украинского посольства

Премьер-лига
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Суркисы ничего не получат

Легия передаст средства от игры с Динамо на счёт украинского посольства

Новина українською

Польская "Легия" сообщила, что дополнительные средства, вырученные от товарищеского матча с «Динамо", передаст посольству Украины в Варшаве.

"Организация матча – это очень большой вызов для нашего клуба как с точки зрения плотного графика команды, так и с точки зрения принятия на себя всех материально-технических и организационных вопросов, связанных с матчем. Однако, имея в виду благородство акции, мы добросовестно приступили к этой нелегкой задаче. Это продолжение мер клуба и фонда Легия для помощи людям из Украины.

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Кроме символического значения матча, мы также заботимся о реальной поддержке людей, пострадавших от войны. Подготовленные фондом сборы и аукционы поддержат цель акции, а дополнительные средства "Легия" и его благотворительный фонд перечислят на счет Посольства Украины в Варшаве.

Бенефициарами будут организации, поддерживающие внутренних переселенцев. Людей, которые были вынуждены бежать от прямых боевых действий россии, но остались в Украине", – говорится в пресс-службе польского клуба.

Матч "Легия" - "Динамо" состоится во вторник, 12 апреля, в Варшаве.

Напомним, ранее ультрас польского клуба призвали не перечислять доход от матча с "Динамо" на счета братьев Суркисов, обвинив их в пророссийской позиции.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Источник:
ФК Легия

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