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Экс-игрок Десны: русские фашисты нашли на стадионе какую-то военную базу
Стадион в Чернигове подвергся разрушениям в результате обстрела рф
Фото: ФК Десна
Экс-полузащитник "Десны" Андрей Домбровский свое глубокое расстройство последствиями бомбардировки российскими войсками Чернигова.
"Чернигов - это город, в котором я проживал со своей семьей на протяжении последних трех лет. Без преувеличения могу сказать, что он стал для нас родным. Чернигов был очень уютным, комфортным для проживания, тихим и спокойный. То, что сейчас с ним происходит - это большая беда.
Грустно от того, что люди сейчас находятся там без электричества и воды, выживают. Город просто бомбят. Разбомбили стадион имени Юрий Гагарина, на котором "Десна" принимала своих соперников. Туда каждый день приходили люди, чтобы отдохнуть и порадоваться игре команды. Сейчас просто русские фашисты нашил там для себя какую-то "военную базу" и выпустили по стадиону пять-шесть ракет. Я не могу поверить в то, что произошло.
Уверен в том, что когда все закончится, что Чернигов быстро отстроят, и этот город будет сиять и станет одной из достопримечательностей будущей Украины", — сказал Домбровский.
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