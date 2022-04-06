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Луческу: Надеюсь поговорить с Моуриньо и организовать матч с Ромой

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Динамо" - о предстоящем турне команды по Европе

Луческу: Надеюсь поговорить с Моуриньо и организовать матч с Ромой

ФК "Динамо"

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о предстоящем благотворительном турне команды по Европе.

"Футбол во время войны – это что-то ужасное. Во время моей карьеры в качестве игрока, а потом как менеджера, со мной случалось всякое, но я бы с удовольствием избежал подобного опыта, потому что это самое ужасное. Но мяч может и должен катиться, даже когда взрываются бомбы.

Футбол не должен останавливаться на Украине, он должен помогать нести информацию людям.

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Мы несем по всему миру информацию о трагедии подвергшегося нападению народа, но не сдающегося. У людей нет пищи и есть страх перед падающими с неба бомбами, но эмоции, которые может дать только футбол, важны для тех, кто борется за жизнь.

Рано или поздно ужас войны исчезнет. Мы организовываем товарищеские встречи для сбора средств и отправки в Украину. Сначала мы сыграем 12 апреля против варшавской "Легии", но у нас есть еще 2-3 матча, которые нужно подтвердить" с "Динамо" Загреб, "Стяуа" и "Сеном".

Надеюсь, я тоже смогу поговорить с Моуриньо и организовать матч в Риме. "ПСЖ" и "Манчестер Сити" также сообщили о готовности сыграть", – сказал Луческу в интервью Corriere dello Sport.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Calciomercato

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