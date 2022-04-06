Гендиректор Зари: Очень негативно отношусь к отъезду Динамо и Шахтера

Генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов отказался комментировать разрешение игрокам "Динамо" и "Шахтера" покинуть Украину во время военного положения.

– Я не хочу комментировать отъезд "Динамо" и "Шахтера". Пусть они сами отвечают на эти вопросы. Я очень негативно к этому отношусь.

– Почему?

– Давайте я не буду отвечать, – сказал Оганов.