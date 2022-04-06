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Гендиректор Зари: Очень негативно отношусь к отъезду Динамо и Шахтера
Станислав Оганов отказался комментировать решение двух клубов
ФК Заря
Генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов отказался комментировать разрешение игрокам "Динамо" и "Шахтера" покинуть Украину во время военного положения.
– Я не хочу комментировать отъезд "Динамо" и "Шахтера". Пусть они сами отвечают на эти вопросы. Я очень негативно к этому отношусь.
– Почему?
– Давайте я не буду отвечать, – сказал Оганов.
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Источник:fanday
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