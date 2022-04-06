Франция подождет. Де Дзерби вскоре воссоединится с Шахтером в Турции

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время вернется к работе с донецким клубом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 42-летний итальянец вместе со своим тренерским штабом завтра вылетит в Стамбул, где воссоединится с украинским клубом.

Напомним, что "Шахтер" запланировал благотворительные матчи для поддержки Украины - уже есть договоренность с рядом европейских клубов. К слову, ранее СМИ писали об интересе к Де Дзерби со стороны трех клубом из Франции. Контракт его с "Шахтером" действует до лета 2023 года.