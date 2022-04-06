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Громов - о войне: Мы - люди, а они черти и демоны
И многие с этим мнением солидарны
zarya-lugansk.com
Игрок "Зари" Артем Громов высказался о событиях в Украине.
"Россияне? Я чувствую глубочайшую ненависть к этим людям. Помню, как мне в школе рассказывали о славянах, но сейчас понимаю, что у нас даже расы разные. Мы - люди, а это черти и демоны. Можно называть как угодно.
Я бы убивал их самым-самым жестоким образом за то, что они делают в Мариуполе и делали в Буче. Хочется выгнать их из Украины как можно дальше. Пускай собирают свои пожитки и пайки тридцатилетней давности и отправляются к себе обратно в россию. У нас им делать нечего. Ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Крыму", - заявил Громов.
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