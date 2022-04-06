УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Громов - о войне: Мы - люди, а они черти и демоны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Громов - о войне: Мы - люди, а они черти и демоны

Премьер-лига
(1 голосов)

И многие с этим мнением солидарны

Громов - о войне: Мы - люди, а они черти и демоны

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Зари" Артем Громов высказался о событиях в Украине.

"Россияне? Я чувствую глубочайшую ненависть к этим людям. Помню, как мне в школе рассказывали о славянах, но сейчас понимаю, что у нас даже расы разные. Мы - люди, а это черти и демоны. Можно называть как угодно.

Я бы убивал их самым-самым жестоким образом за то, что они делают в Мариуполе и делали в Буче. Хочется выгнать их из Украины как можно дальше. Пускай собирают свои пожитки и пайки тридцатилетней давности и отправляются к себе обратно в россию. У нас им делать нечего. Ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Крыму", - заявил Громов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...