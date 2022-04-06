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Игроки Шахтера, выступавшие ранее в Мариуполе, закончат сезон в Испании

Премьер-лига
(1 голосов)

В четвертом дивизионе

Игроки Шахтера, выступавшие ранее в Мариуполе, закончат сезон в Испании

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Еще два футболиста "Мариуполя" нашли себе клуб за рубежом. Они будут выступать в четвертом дивизионе Испании.

Даниил Гончарук и Денис Свитюха перешли в состав каталонского клуба "Льейда". Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона.

Свитюха защищал цвета "Мариуполя" с самого начала сезона, проведя в общей сложности десять матчей и забив один гол. Гончарук отправился на берег Азовского моря только зимой, не успев дебютировать официально.

Отметим, что контракты Гончарука и Свитюхи принадлежат "Шахтеру".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Денис Свитюха Даниил Гончарук
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Источник:
Southern Spain

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