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Игроки Шахтера, выступавшие ранее в Мариуполе, закончат сезон в Испании
В четвертом дивизионе
Фото: ФК Мариуполь
Еще два футболиста "Мариуполя" нашли себе клуб за рубежом. Они будут выступать в четвертом дивизионе Испании.
Даниил Гончарук и Денис Свитюха перешли в состав каталонского клуба "Льейда". Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона.
Свитюха защищал цвета "Мариуполя" с самого начала сезона, проведя в общей сложности десять матчей и забив один гол. Гончарук отправился на берег Азовского моря только зимой, не успев дебютировать официально.
Отметим, что контракты Гончарука и Свитюхи принадлежат "Шахтеру".
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