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Форвард Вереса вступил в ряды территориальной обороны

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровно может спать спокойно

Форвард Вереса вступил в ряды территориальной обороны

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий футбольного клуба "Вереса" пополнил ряды ровенской территориальной обороны.

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Речь идет о Михаиле Сергийчуке. Соответствующая фотография сегодня появилась в социальных сетях.

Михаил - игрок основной обоймы команды Вирта. За полгода он отыграл 18 игр, совершив четыре результативных действия (1+1).

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук война с Россией
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