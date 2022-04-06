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Форвард Вереса вступил в ряды территориальной обороны
Ровно может спать спокойно
Фото: НК Верес
Нападающий футбольного клуба "Вереса" пополнил ряды ровенской территориальной обороны.
Речь идет о Михаиле Сергийчуке. Соответствующая фотография сегодня появилась в социальных сетях.
Михаил - игрок основной обоймы команды Вирта. За полгода он отыграл 18 игр, совершив четыре результативных действия (1+1).
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