Де Дзерби: Мне важно увезти игроков Шахтера, чтобы они смогли бы делать то, что умеют

Наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби рассказал о своих ожиданиях перед встречей с командой.

"Хочу обнять ребят. Я пообещал, что мы сделаем все, чтобы помочь им, если сможем. Для меня важно забрать их туда, где они могли бы делать то, что умеют. То, что составляет их жизнь. Мы делаем это только для игроков и для сотрудников", - заявил алленаторе в интервью итальянским СМИ.

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