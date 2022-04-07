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Вирт купил каски и рации для ВСУ за проданную золотую медаль Кубка УЕФА
Также ожидается приезд партии бронежилетов
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт продал на аукционе свою медаль за победу в Кубке УЕФА в 2009 году за 220 тысяч гривен. Часть вырученных средств наставник уже потратил на помощь украинской армии.
Вирт лично передал Вооруженным силам Украины каски и рации. А теперь он ожидает на приезд бронежилетов, которые также пойдут на передовую.
Напомним, бывший голкипер стал обладателем Кубка УЕФА-2008/09 в составе донецкого "Шахтера". В финале турнира "горняки" обыграли немецкий "Вердер" (2:1), а голы на счету Луиса Адриано и Жадсона.
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