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Вирт купил каски и рации для ВСУ за проданную золотую медаль Кубка УЕФА

Премьер-лига
(4 голосов)

Также ожидается приезд партии бронежилетов

Вирт купил каски и рации для ВСУ за проданную золотую медаль Кубка УЕФА

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт продал на аукционе свою медаль за победу в Кубке УЕФА в 2009 году за 220 тысяч гривен. Часть вырученных средств наставник уже потратил на помощь украинской армии.

Вирт лично передал Вооруженным силам Украины каски и рации. А теперь он ожидает на приезд бронежилетов, которые также пойдут на передовую.

Напомним, бывший голкипер стал обладателем Кубка УЕФА-2008/09 в составе донецкого "Шахтера". В финале турнира "горняки" обыграли немецкий "Вердер" (2:1), а голы на счету Луиса Адриано и Жадсона.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
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