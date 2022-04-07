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В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх

Премьер-лига
(1 голосов)

Ожидается приезд тренерского штаба "горняков"

В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" собирается в Турции и начинает готовиться к серии благотворительных игр Shakhtar Global Tour for Peace.

В ближайшее время "горняки" будут базироваться в Стамбуле. Сюда уже прибыла часть украинских футболистов, остальные игроки должны присоединиться вскоре.

Сегодня, 7 апреля, ожидается приезд тренерского штаба "оранжево-черных". Как только наставники соберут команду и оценят состояние каждого игрока, будет запущен тренировочный процесс.

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Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace "горняки" проведут 13 и 19 апреля.

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В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх - изображение 1В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх - изображение 2В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх - изображение 3В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх - изображение 4В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх - изображение 5В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх - изображение 6
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
07.04.2022 в 12:58
Все шахтёры и суркисята должны быть в Украине. Как и другие команды
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