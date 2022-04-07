В основном украинцы. Шахтер прибыл в Турцию для участия в благотворительных играх

Донецкий "Шахтер" собирается в Турции и начинает готовиться к серии благотворительных игр Shakhtar Global Tour for Peace.

В ближайшее время "горняки" будут базироваться в Стамбуле. Сюда уже прибыла часть украинских футболистов, остальные игроки должны присоединиться вскоре.

Сегодня, 7 апреля, ожидается приезд тренерского штаба "оранжево-черных". Как только наставники соберут команду и оценят состояние каждого игрока, будет запущен тренировочный процесс.

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Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace "горняки" проведут 13 и 19 апреля.

Фото: ФК Шахтер Донецк