Бондарь: Кто-то осуждает наш выезд за границу, а кто-то поддерживает

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в интервью Футбол NEWS ответил на вопрос о целесообразности выезда команды за границу для проведения благотворительных матчей в поддержку Украины.

– Правда ли, что от нахождения украинских футболистов за границей будет больше пользы для всей страны?

– Есть много мнений по поводу нашего выезда за границу. Кто-то может это осуждать, кто-то отнесется нормально и с позитивом. Мы приехали сюда, чтобы помочь своей стране и военным. Все вырученные деньги пойдут на нужды нашего народа. Этими играми мы будем помогать Украине победить.

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– В чем главная идея этих матчей и какова ваша главная задача?

– Наша задача по итогам этого турне привезти больше денег в Украину и заинтересовать зрителей. Чтобы они приходили поддержать нашу страну в этот трудный период. Все мы очень нуждаемся в этой поддержке.

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– Как ты считаешь, почему иностранцы должны поддержать вашу идею с благотворительными матчами?

– Такого момента, как сейчас, не переживала ни одна страна. То, что сейчас делают на Украине российские фашисты – это геноцид нашего народа. Иностранцы должны приходить на эти матчи, показывая тем, что вся Европа и мир противостоят этому тотальному злу, - сказал Бондарь.