Ингулец отправил молдавского полузащитника в аренду в Польшу

Польский "Мотор" из города Люблин объявил об аренде полузащитника "Ингульца" Дмитрий Мандриченко.

Контракт 24-летнего молдавского игрока будет действовать до конца сезона.

Мандриченко присоединился к "Ингульцу" в это зимнее трансферное окно на правах свободного агента из "Сабуртало". С петровской командой он прошел сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах

Ранее он выступал за "Динамо" U-21. Также успеть поиграть за клубы из Молдовы "Сфинтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто" и "Шериф".