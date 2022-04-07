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Ингулец отправил молдавского полузащитника в аренду в Польшу

Премьер-лига
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Футболист не успел дебютировать в УПЛ

Ингулец отправил молдавского полузащитника в аренду в Польшу

Фото: motorlublin.eu

Новина українською

Польский "Мотор" из города Люблин объявил об аренде полузащитника "Ингульца" Дмитрий Мандриченко.

Контракт 24-летнего молдавского игрока будет действовать до конца сезона.

Мандриченко присоединился к "Ингульцу" в это зимнее трансферное окно на правах свободного агента из "Сабуртало". С петровской командой он прошел сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах

Ранее он выступал за "Динамо" U-21. Также успеть поиграть за клубы из Молдовы "Сфинтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто" и "Шериф".

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В статье: Ингулец (Петрово) Дмитрий Мандрыченко
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Источник:
motorlublin.eu

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