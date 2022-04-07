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Ингулец отправил молдавского полузащитника в аренду в Польшу
Футболист не успел дебютировать в УПЛ
Фото: motorlublin.eu
Польский "Мотор" из города Люблин объявил об аренде полузащитника "Ингульца" Дмитрий Мандриченко.
Контракт 24-летнего молдавского игрока будет действовать до конца сезона.
Мандриченко присоединился к "Ингульцу" в это зимнее трансферное окно на правах свободного агента из "Сабуртало". С петровской командой он прошел сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах
Ранее он выступал за "Динамо" U-21. Также успеть поиграть за клубы из Молдовы "Сфинтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто" и "Шериф".
Zobaczcie, jak w skrócie wyglądały pierwsze chwile "Dimy" w naszym klubie ????⚪???????????????? pic.twitter.com/uYDRjEJ4kK— Motor Lublin (@MotorLublin) April 6, 2022
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