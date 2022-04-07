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"Нужно собрать деньги для ВСУ". Трубин - о благотворительных матчах Шахтера

Премьер-лига
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Голкипер верит в победу Украины над оккупантами

"Нужно собрать деньги для ВСУ". Трубин - о благотворительных матчах Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эксклюзивном интервью Футбол NEWS рассказал, какая основная роль благотворительных матчей.

"Помощь Украине за счет продажи билетов. Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы наша Украина выиграла и наступил мир. Я верю, что в ближайшем будущем мы победим и наша страна станет лучше, чем была.

Украинцы - самые лучшие во всем мире. Я горд, что являюсь украинцем. Все будет Украина", - подытожил Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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