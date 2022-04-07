"Нужно собрать деньги для ВСУ". Трубин - о благотворительных матчах Шахтера

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эксклюзивном интервью Футбол NEWS рассказал, какая основная роль благотворительных матчей.

"Помощь Украине за счет продажи билетов. Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы наша Украина выиграла и наступил мир. Я верю, что в ближайшем будущем мы победим и наша страна станет лучше, чем была.

Украинцы - самые лучшие во всем мире. Я горд, что являюсь украинцем. Все будет Украина", - подытожил Трубин.