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Это не военные объекты. Последствия разрушений стадионов в Чернигове и Ирпене - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Спортивные соревнования они смогут принимать нескоро

Это не военные объекты. Последствия разрушений стадионов в Чернигове и Ирпене - ФОТО

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
Новина українською

Из-за нападения России на Украину продолжает страдать инфраструктура.

К примеру, появились фотографии разрушений спортивных стадионов в Ирпене и Чернигове. На последнем, напомним, домашние матчи УПЛ проводила "Десна".

Ранее сообщалось, что стадион в Чернигове не подлежит реконструкции.

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В статье: война с Россией
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