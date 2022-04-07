Премьер-лига
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Это не военные объекты. Последствия разрушений стадионов в Чернигове и Ирпене - ФОТО
Спортивные соревнования они смогут принимать нескоро
Фото: ФК Десна
Из-за нападения России на Украину продолжает страдать инфраструктура.
К примеру, появились фотографии разрушений спортивных стадионов в Ирпене и Чернигове. На последнем, напомним, домашние матчи УПЛ проводила "Десна".
Ранее сообщалось, что стадион в Чернигове
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