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"Лидерам Шахтера и Динамо нужно поддерживать форму". Бондаренко - о матчах вне Украины
Противоречивая ситуация и разность мнений
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко уверен, что товарищеские матчи за пределами Украины должны пойти грандам УПЛ и сборной на пользу.
"Эти матчи тоже являются хорошей мотивацией поддерживать свою форму, потому что будут важные матчи у сборной Украины. Лидеры Шахтера и Динамо должны находиться в хорошей форме.
Думаю, что все люди это понимают, потому что выход национальной команды на ЧМ 2022 очень важен для нас", - заявил Бондаренко.
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Источник:Футбол 1/2/3
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