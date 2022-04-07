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"Лидерам Шахтера и Динамо нужно поддерживать форму". Бондаренко - о матчах вне Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Противоречивая ситуация и разность мнений

"Лидерам Шахтера и Динамо нужно поддерживать форму". Бондаренко - о матчах вне Украины

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко уверен, что товарищеские матчи за пределами Украины должны пойти грандам УПЛ и сборной на пользу.

"Эти матчи тоже являются хорошей мотивацией поддерживать свою форму, потому что будут важные матчи у сборной Украины. Лидеры Шахтера и Динамо должны находиться в хорошей форме.

Думаю, что все люди это понимают, потому что выход национальной команды на ЧМ 2022 очень важен для нас", - заявил Бондаренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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