"Лидерам Шахтера и Динамо нужно поддерживать форму". Бондаренко - о матчах вне Украины

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко уверен, что товарищеские матчи за пределами Украины должны пойти грандам УПЛ и сборной на пользу.

"Эти матчи тоже являются хорошей мотивацией поддерживать свою форму, потому что будут важные матчи у сборной Украины. Лидеры Шахтера и Динамо должны находиться в хорошей форме.

Думаю, что все люди это понимают, потому что выход национальной команды на ЧМ 2022 очень важен для нас", - заявил Бондаренко.