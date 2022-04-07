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СМИ: Первый заграничный товарищеский матч Шахтер проведет против польского клуба

Премьер-лига
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И даже назвали дату

СМИ: Первый заграничный товарищеский матч Шахтер проведет против польского клуба

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Свой первый матч военного времени "Шахтер" проведет 14-го апреля. Об этом передает польский источник Interia Sport.

Соперником команды де Дзерби станет польский клуб "Лехия". Официально донецкий клуб пока не подтверждал своих будущих соперников во время "товарищеского турне за мир".

Читайте такжеДе Дзерби: Мне важно увезти игроков Шахтера, чтобы они смогли бы делать то, что умеют

Отметим, что киевское "Динамо" также в скором времени сыграет с представителем Польши - 12-го апреля против "Легии".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Interia Sport

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