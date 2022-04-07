СМИ: Первый заграничный товарищеский матч Шахтер проведет против польского клуба

Свой первый матч военного времени "Шахтер" проведет 14-го апреля. Об этом передает польский источник Interia Sport.

Соперником команды де Дзерби станет польский клуб "Лехия". Официально донецкий клуб пока не подтверждал своих будущих соперников во время "товарищеского турне за мир".