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СМИ: Первый заграничный товарищеский матч Шахтер проведет против польского клуба
И даже назвали дату
Фото: Александр Приходько
Свой первый матч военного времени "Шахтер" проведет 14-го апреля. Об этом передает польский источник Interia Sport.
Соперником команды де Дзерби станет польский клуб "Лехия". Официально донецкий клуб пока не подтверждал своих будущих соперников во время "товарищеского турне за мир".
Отметим, что киевское "Динамо" также в скором времени сыграет с представителем Польши - 12-го апреля
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Источник:Interia Sport
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