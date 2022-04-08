Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Турции

Донецкий Шахтер в Турции продолжает подготовку к первому товарищескому матчу в рамках турне, которое клуб организовал взамен официальных поединков, отмененных из-за войны в Украине.

Уже 14-го апреля "горняки" должны сыграть против польской "Лехии".

В Турции к клубу присоединился итальянский наставник Роберто Де Дзерби. Об этом стало известно из социальных сетей донецкого "Шахтера".