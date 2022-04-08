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Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Скоро товарищеский матч

Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Турции

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
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Донецкий Шахтер в Турции продолжает подготовку к первому товарищескому матчу в рамках турне, которое клуб организовал взамен официальных поединков, отмененных из-за войны в Украине.

Уже 14-го апреля "горняки" должны сыграть против польской "Лехии".

В Турции к клубу присоединился итальянский наставник Роберто Де Дзерби. Об этом стало известно из социальных сетей донецкого "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтар

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