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Президент Вереса: Наш дом в Ирпене был оккупирован - охранников расстреляли

Премьер-лига
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Функционер вместе с семьей успели спастись от оккупантов

Президент Вереса: Наш дом в Ирпене был оккупирован - охранников расстреляли

nkveres.club

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, как его семья чуть не оказалась под оккупацией российских террористов.

"К нам война пришла прямо в дом, потому что мы с семьей жили в Ирпене. 10 дней там находились русские войска. Почувствовали весь этот кошмар.

Как только началась война, мы сразу же уехали, но в доме остались охранники, которых расстреляли на территории. Очень сложно представить себе этот ужас. Все украинцы сегодня осознают вызов, который стоит перед нами. Сложно эту страну называть россией – это московия", – сказал Наденин в интервью "Сфера-ТВ".

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Сфера-ТВ

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