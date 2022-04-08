Президент Вереса: Наш дом в Ирпене был оккупирован - охранников расстреляли

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, как его семья чуть не оказалась под оккупацией российских террористов.

"К нам война пришла прямо в дом, потому что мы с семьей жили в Ирпене. 10 дней там находились русские войска. Почувствовали весь этот кошмар.

Как только началась война, мы сразу же уехали, но в доме остались охранники, которых расстреляли на территории. Очень сложно представить себе этот ужас. Все украинцы сегодня осознают вызов, который стоит перед нами. Сложно эту страну называть россией – это московия", – сказал Наденин в интервью "Сфера-ТВ".