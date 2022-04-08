Форвард Колоса: Игроки, тренер и президент делают все для Ковалевки

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко в эксклюзивном комментарии для Футбол NEWS рассказал, как представители ковалевского клуба помогают Украине в войне с российскими оккупантами.

"Некоторые наши футболисты находятся на базе, помогают, волонтерствуют. Наш главный тренер тоже ездит и помогает всем, чем может. Естественно, наш президент Андрей Засуха делает все для своего поселка и тоже находится там.

Самое главное, чтобы мы остались живы, выжили наши украинцы и военные, и чтобы мы выиграли эту войну. Я очень этого хочу и верю в это", - сказал Лысенко.