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Форвард Колоса: Игроки, тренер и президент делают все для Ковалевки
Каждый приближает нашу победу как может
Фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко в эксклюзивном комментарии для Футбол NEWS рассказал, как представители ковалевского клуба помогают Украине в войне с российскими оккупантами.
"Некоторые наши футболисты находятся на базе, помогают, волонтерствуют. Наш главный тренер тоже ездит и помогает всем, чем может. Естественно, наш президент Андрей Засуха делает все для своего поселка и тоже находится там.
Самое главное, чтобы мы остались живы, выжили наши украинцы и военные, и чтобы мы выиграли эту войну. Я очень этого хочу и верю в это", - сказал Лысенко.
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